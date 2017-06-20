Все пассажиры теплохода «Александр Попов», севшего на мель на Беломорканае в Карелии, эвакуированы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морпоиска и спасения.

«Эвакуированы порядка 130 человек, на судне решено оставить лишь экипаж», – сообщил собеседник агентства.

Пассажирский теплоход «Александр Попов» во вторник сел на мель в Сегежском районе Карелии на 1275-м км Беломоро-Балтийского канала. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы затоплению судна нет.