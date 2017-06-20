Строители завершили монтаж двух башен ветропарка, который будет располагаться в Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Морозов.

«Две из 14 башен первого в России ветропарка смонтированы в Ульяновской области. Каждая установка будет вырабатывать 2,5 МВт энергии. Работы идут в графике, завершить монтаж планируют к осени», — приводит слова Морозова 1ul.ru.

Ветроэнергетика является новым перспективным направлением, которое осваивается в России. На сегодняшний день в Ульяновской области идет масштабное строительство первого в стране ветропарка мощностью 35 МВт. Строительство ветропарка является совместным проектом «Роснано» и финской компании Fortum. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в конце 2017 года.

Ожидается, что реализация данного проекта привлечет в Ульяновскую область свыше 5 млрд рублей инвестиций и позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест для будущих специалистов. Мощность второй очереди ветропарка составит 300 МВт.