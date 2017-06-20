В столичных Черемушках обнаружили циркового медвежонка, который несколько дней провел в запертой машине. Нарушений перевозки животного не зафиксировано, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ в столице.

Ранее в СМИ поступили сообщения, что замеченный запертым в автомобиле в одном из гаражно-строительных кооперативов в Москве, принадлежит Международному театрально-культурному центру Славы Полунина. В центре уже опровергли эту информацию.

«Наш центр занимается только театральной деятельностью, у нас в штате числятся только клоуны, дрессировщиков и животных в нем нет», — сказала собеседница агентства.