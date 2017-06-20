Добровольцы, которые занимаются поисками 3-летней Нади Пыжовой в ЕАО, заявляют о том, что им катастрофически не хватает топлива для заправки транспорта.

В некоторых группах, созданных в WhatsApp, уже появились сообщения с просьбой помочь, предоставив бензин. Причем волонтеры просят не перечислить деньги на банковский счет, а обеспечить их топливом, отмечает ИА EAOMedia.

Еще одна проблема поисковой операции – это нехватка людей. По словам руководителя поисково-спасательного отряда «Амур-поиск» Сергея Савельева, сейчас рабочие дни, однако поиски Нади не прекращаются ни на минуту.

Как писали «Известия», 3-летняя Надя Пыжова пропала 13 июня в селе Соцгородок Смидовичского района ЕАО. Поисковики просят откликнуться всех, кто находился в это время в самом селе или на протоке «Еврейская».

Надя воспитывалась в неполной семье с матерью и братьями. Сейчас проверкой семьи занимаются органы опеки.