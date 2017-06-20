Сирийская активистка Музун Алмеллехан стала послом доброй воли Детского фонда ООН. 19-летняя сирийка также стала самым молодым человеком в мире, назначенным на этот пост. Помимо этого, она стала первым в мире послом доброй воли в статусе беженца, сообщили представители организации.

«История храбрости и силы духа Музун вдохновляет нас всех. Мы очень гордимся тем, что теперь она будет послом ЮНИСЕФ, а также детей по всему миру», — заявил заместитель исполнительного директора Детского фонда ООН Джастин Форсит.

В свою очередь девушка заявила, что гордится работой с ООН. Она хочет помогать пострадавшим в ходе конфликтов детям и добиваться для них возможности получения образования.

Музун вместе с семьей бежала из Сирии в Иорданию в 2013 году. Там она прожила несколько лет прожила в лагере для беженцев Заатари. Там она начала выступать в поддержку права на образование для девочек.