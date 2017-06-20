Следственное управление Следственного комитета РФ по республике Карелия сообщило о том, что следственными органами по факту чрезвычайного происшествия на Ладожском озере было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, накануне днем пятеро подростков приехали в поселок Импилахти, где один из молодых людей взял у своей родственницы алюминиевую лодку типа «казанка» с мотором, после чего без спасательных жилетов подростки отправились кататься на лодке по акватории залива Импилахти Ладожского озера.

«В ходе движения лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде, двоим из них удалось спастись», — говорится в сообщении республиканского Следственного комитета.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В акватории залива проводятся поисковые мероприятия.