Германия победила Австралию в матче Кубка конфедераций
Тренер сборной Австралии Анж Постекоглу и рулевой немцев Йоахим Лёв — рукопожатие после матча
Леон Горецка перед голом
Том Рогич (Австралия) отмечает первый забитый мяч
Юлиан Дракслер (Германия) забивает гол с пенальти
Юлиан Дракслер (Германия) после гола
Матч сборных Германии и Австралии
Сандро Вагнер (Германия)
Мэттью Леки (Австралия) и Йонас Гектор (Германия)
Том Рогич (Австралия) и Себастьян Руди (Германия)
Ларс Штиндль (Германия) празднует гол с товарищами по команде
Юлиан Дракслер (Германия) и Милош Дегенек (Австралия)
Сборные команды Австралии и Германии