Длинноствольное оружие, большое количество боеприпасов и элементов для изготовления бомбы обнаружила французская полиция в ходе обыска в доме жителя Парижа, совершившего 19 июня попытку теракта на Елисейских полях, передает телеканал БФМ-ТВ.

В понедельник 32-летний француз, находясь за рулем своего автомобиля, намеренно врезался на Елисейских полях в автобус с полицейскими. Предварительно он поджог салон машины, в котором находились боеприпасы к стрелковому оружию и два баллона с бытовым газом, однако взрыв не случился. Нападавший скончался от ожогов и удушья. В автомобиле был найден автомат Калашникова и два пистолета.

Глава МВД Франции Жерар Колон ранее квалифицировал действия преступника как попытку совершить теракт.

По информации радиостанция «Фран-энфо», француз числился в базе потенциально опасных исламистов. Однако это не помешало местной префектуре выдать ему разрешение на приобретение спортивного оружия.