Делегация из Куба в ходе визита в Брянскую область выразила заинтересованность в поставках российского зерна. Чрезвычайный и полномочный посол Кубы в РФ Эмилио Лосада Гарсиа подчеркнул, что Куба рассчитывает в ближайшее время закупить порядка 100 тыс. т российского зерна, в том числе выращенного в Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что на сегодняшний день в регионе выращивается почти 50% пшеницы твердых сортов.

«За последние три года сельское хозяйство выросло в денежном выражении с 43 млрд рублей до 80 млрд рублей. В планах у нас — к 2020 году производить 3 миллиона т зерна», — приводит слова главы региона NASHBRYANSK.RU.

По итогам переговоров кубинская делегация посетила ведущие сельскохозяйственные предприятия Брянской области.

В 2016 году Россия получила рекордный урожай зерновых за все постсоветское время — 120,7 млн т в чистом весе, включая 73,3 млн т пшеницы. С начала 2016-2017 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2016 года) по 14 июня было экспортировано 26,292 млн т пшеницы, что выше уровня прошлого года на 9%.