В результате атаки боевиков в провинции Парван в Афганистане на крупнейшую авиабазу вооруженных сил США погибли восемь охранников. Кроме того, двое сотрудников базы получили ранения.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», инцидент произошел накануне вечером в районе города Баграм, когда охранники, граждане Афганистана, на автомобиле направлялись на авиабазу Баграм, но попали в засаду — неизвестные открыли по ним стрельбу.

Нападавшие скрылись с места происшествия. На текущий момент никто не взял на себя ответственность за инцидент.