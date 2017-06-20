Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко несмотря на некоторые неприятные моменты, серьезных эксцессов на Кубке конфедераций не увидел.

«Абсолютно все предусмотреть невозможно», — отметил Мутко, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Мутко напомнил, что Россия — большая страна, и в ней живут разные люди. В данном случае, по словам спикера, многое будет зависеть от восприятия.

«Пока атмосфера на Кубке конфедераций хорошая», — резюмировал Мутко.

Кубок конфедераций проходит каждые четыре года накануне чемпионата мира. Главный приз разыгрывают между собой восемь сильнейших сборных планеты: действующие чемпионы (Германия), победители шести континентальных первенств (Португалия, Чили, Камерун, Мексика, Австралия, Новая Зеландия) и команда России на правах хозяина турнира.