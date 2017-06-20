Эксперты из Санкт-Петербурга занимаются испытанием нового колеса обозрения в Хабаровске. Механизмы проверяются на прочность с помощью тестирующих приборов и обыкновенного речного песка, рассказал владелец аттракциона Семен Копылов. По его словам, испытания будут проходить до четверга, и только потом будет сделано итоговое заключение.

Копылов при этом отметил, что часть испытаний колесо уже прошло. К ним относится и проверка повышенной нагрузкой, когда колесо загрузили 15 т песка в мешках и вращали его несколько раз. Как поясняет ИА AmurMedia, этот вес приблизительно сравним с тем, как если бы каждое место в каждой кабинке занял человек весом в 100 кг.

Ранее сообщалось, что высота прежнего колеса обострения жителей города не устроила. А губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт назвал его «маловатым» и потребовал сделать такой аттракцион, чтобы с него был виден Китай.