Из больницы на востоке Москвы было похищено медицинское оборудование на сумму более чем 9 млн рублей, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

В полицию с заявлением о краже обратился заведующий радиологический отделением больницы на 11-й Парковой улице. «Неизвестный проник в кабинет дизометрического планирования корпуса №2 и украл медицинское оборудование на общую сумму 9 миллионов 94 тысячи 320 рублей», - уточнил собеседник агентства. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.