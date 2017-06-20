Столкновение электропоезда Нахабино – Щербинка со скоростным поездом «Стриж» в районе Курского вокзала внесло коррективы в расписание движения почти 100 поездов, передают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

В понедельник в районе Курского вокзала на малом ходу столкнулись электричка сообщением Нахабино – Щербинка и скоростной поезд «Стриж», следовавший из Нижнего Новгорода в столицу. В результате инцидента пострадали три человека.