Здоровью двоих подростков, спасшихся с перевернувшейся лодки на Ладожском озере в Карелии, в данный момент ничего не угрожает. По словам заместителя главного врача Сортавальской центральной районной больницы, куда доставили юношей, Оксаны Потурай, им поставили диагноз переохлаждение.

«Состояние двух доставленных мальчиков в настоящий момент оценивается как относительно удовлетворительное, стабильное, никаких угроз для их жизни и здоровью нет. С ними работают психологи. Мы поставили им общий диагноз – переохлаждение», — приводит ТАСС слова медработника.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. По данным местных властей, речь идет о девушке и четырех юношах 15-16 лет, все они из города Сортавала, приехали на отдых в деревню.