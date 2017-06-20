Премьера документального фильма «Солнце поднимается на востоке», в основу которого легла история о советской разведчице Тамаре Дерунец, героически погибшей в годы ВОВ, состоялась в драматическом театре Тамбова. Кинокартина стала совместным проектом сотрудников УФСБ по Тамбовской области совместно с ГТРК «Тамбов».

Автор сценария — подполковник в отставке Ирина Теплякова — подчеркнула, что фильм является данью памяти всем защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Накануне фильм был удостоен первого места и серебряного знака Александра Невского на XVI Царицынском Александро-Невском фестивале культуры, который прошел в Волгоградской области, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Тамара Дерунец ушла на фронт в 1942 году. Под псевдонимом Роза ее отправили в Тимский район Курской области для разведывательной работы в тылу врага, где девушка должна была вести наблюдение за передвижением и дислокацией войск противника, устанавливать связь с подпольем и обеспечивать прием новой группы парашютистов. Однако из-за предательства своей напарницы Тамара Дерунец попала в плен к немецким фашистам. Девушка скрыла от нацистов информацию о месте укрытия разведывательной группы Брянского фронта и партизанского отряда, за что фашисты жестоко расправились с ней. Дерунец погибла в возрасте 22 лет.

В память о советской разведчице на ее малой родине в селе Кёрша Бондарского района Тамбовской области был установлен памятник.