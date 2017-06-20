Никто из пассажиров теплохода «Попов», который сел на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, не пострадал. В настоящее время туристов и экипаж эвакуируют на другое судно, после чего все они будут доставлены на берег.

«Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, людей планируется переправить на берег», — сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС РФ Федор Польшин.

В пресс-службе также отметили, что на борту судна находились 132 пассажира и 62 члена экипажа.

«К пароходу подошло судно «Тимярязевский», идет пересадка людей. Более половины уже пересадили», — добавили в ГУ МЧС по Карелии.

Ранее сообщалось о том, что теплоход «Попов» сел на мель на Беломорканале в Сегежском районе Карелии. Угрозы подтопления судна нет.