Австралийское оборонное ведомство заявило о приостановке авиаударов по позициям ИГ (Террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в Сирии.

Это решение было принято после инцидента со сбитым сирийским самолетом в воскресенье. «В качестве мер предосторожности операция вооруженных сил Австралии по нанесению авиаударов в Сирии временно приостановлена», — сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Рейтерс». Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ), которая действует в Сирии без разрешения Дамаска, сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил». После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей.