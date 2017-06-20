Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил о том, что Россия и Белоруссия заключили контракт на поставку истребителей Су-30СМ.

«Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками», — приводит ТАСС слова Шугаева.

По данным агентства, ранее командующий ВВС и войсками ПРО ВС Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев заявлял о намерении республики приобрести у России партию учебно- боевых самолетов Як-130.