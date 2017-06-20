Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что по делу о мошенничестве с бюджетными средствами был задержан бывший генеральный продюсер компании «Седьмая студия» Алексей Малобродский.

«Девятнадцатого июня 2017 года в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер АНО «Седьмая студия» Алексей Малобродский. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом ходатайство об избрании меры пресечения», — заявила представитель СК РФ.

Алексей Малобродский был задержан сотрудниками правоохранительных органов накануне, 19 июня, в рамках расследования уголовного дела о хищениях в «Гоголь-центре».

Алексей Малобродский работал в «Гоголь-центре» с момента основания театра в феврале 2013 года до марта 2015 года. В частности, он занимался проектом «Платформа».

В мае у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках дела о хищении 200 млн рублей бюджетных средств, которые выделили основанной Серебренниковым «Седьмой студии». Режиссер проходит по делу в качестве свидетеля.

Бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой предъявили обвинение в хищении около 1,2 млн бюджетных средств в составе группы лиц. Она арестована до 19 июля. Еще один фигурант дела, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, находится под домашним арестом.