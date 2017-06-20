В ближайшие часы за пассажирским теплоходом, севшим на мель на Беломорканале, придет буксир, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ГУ МЧС в Карелии.

«Людей решено не эвакуировать, а теплоход снять с мели буксиром, который уже вышел в его направлении», - сообщили в МЧС по региону.

Теплоход «Попов» сел на мель на Беломорканале в Сегежском районе Карелии. По информации ТАСС, на борту судна находится 137 человек, угрозы затопления теплохода нет.