Крупнейший немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank (DB) в России может возглавить Борислав Иванов-Бланкенбург, долгое время руководивший банком в Болгарии, передают «Ведомости» со ссылкой на источник близкие к DB.

По информации издания, нынешний руководитель российского Deutsche Bank Аннетт Фивег вскоре покинет банк и, вполне вероятно, станет главой швейцарского подразделения Сбербанка — Sberbank (Switzerland) AG.

Иванов-Бланкенбург в течение восьми лет возглавлял Deutsche Bank в Болгарии, а с 2015 года является главой DB на Украине.