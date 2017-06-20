Теплоход со 137 пассажирами на борту сел на мель на Беломорканале
Пассажирский теплоход «Попов» сел на мель на Беломорканале в Сегежском районе Карелии. На борту судна около 140 человек.
Угрозы затопления судна нет.
«Пассажирский теплоход "Попов" сел на мель 20 июня в 02:20 мск. На нем 137 пассажиров, их сейчас эвакуируют»,— сказал сотрудник центральной диспетчерской службы, передает ТАСС.
К 10:00 к месту ЧП прибудет буксир, который переправит пассажиров на берег и снимет судно с мели.
Обстоятельства происшествия выясняются.