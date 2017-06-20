Пассажирский теплоход «Попов» сел на мель на Беломорканале в Сегежском районе Карелии. На борту судна около 140 человек.

Угрозы затопления судна нет.

«Пассажирский теплоход "Попов" сел на мель 20 июня в 02:20 мск. На нем 137 пассажиров, их сейчас эвакуируют»,— сказал сотрудник центральной диспетчерской службы, передает ТАСС.

К 10:00 к месту ЧП прибудет буксир, который переправит пассажиров на берег и снимет судно с мели.

Обстоятельства происшествия выясняются.