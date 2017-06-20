Дмитрий Медведев поручил министерствам выделить дополнительные средства на создание новых мест в школах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщается на сайте правительства. Отмечается, что данное поручение поручение было сформулировано после совещания о строительстве новых школ в СКФО, прошедшего 13 июня во Владикавказе. «Минобрнауки России, Минфину России, Минкавказу России при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований в соответствии с потребностью на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа», — цитирует «РИА Новости» сообщение Медведева. Данная мера направлена в первую очередь на то, чтобы разместить на новых местах учеников, обучающихся в ветхих зданиях.