Правительство России утвердило правила предоставления грантов федеральным вузам на развитие онлайн-обучения и создание единого информационного ресурса онлайн-курсов. Соответствующее постановление от 18 июня текущего года опубликовано на сайте кабмина.

Гранты будут предоставлены в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». В частности, денежные средства планируется направить на создание системы оценки качества онлайн-курсов, а также повышение квалификации преподавателей и продвижение технологий в данной сфере.

Кроме того, как отмечает РЕН ТВ, гранты из федерального бюджета пойдут на разработку программного обеспечения, технологической инфраструктуры, госсервисов и интеграционных решений для развития онлайн-обучения в стране.