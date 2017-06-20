КНР выражает интерес в приобретении арктического вертолета Ми-8АМТШВА. Об этом заявил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Мы уже готовы предлагать арктический вертолет на экспорт. Сегодня китайские коллеги высказали заинтересованность», — цитирует Богинского агентство «Интерфакс».

Кроме того, предприниматель отметил, что надеется на интерес со стороны российских регионов.

«Мы проводим эту работу с губернаторами арктических регионов, но мне кажется, что без помощи государства не обойтись. Мы готовим среду под это», — сообщил глава холдинга.