Член Госсовета КНР, курирующий внешнеполитический блок Ян Цзечи, и начальник генштаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй в среду в Вашингтоне проведут встречу с госсекретарем и министром обороны США, в рамках которой обсудят проблему вокруг КНДР, сообщает госдепартамент.

«Мы продолжаем требовать от Китая использовать его уникальные возможности, как крупнейшего торгового партнера Северной Кореи, в том числе и в области полноценного претворения в жизни санкций Совета безопасности ООН», - пояснили в госдепартаменте.

В ведомстве подчеркнули, что американская сторона намерена «сконцентрироваться на актуальной угрозе, проистекающей от Северной Кореи».

«Мы не ожидаем, что проблема будет решена в среду. Но надеемся, что по некоторым другим вопросам обсуждения мы можем достигнуть определенного прогресса, таким, как меры доверия в военной области», - отметила и. о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзанна Торнтон.

Северная Корея, несмотря на санкции СБ ООН, продолжает ядерные и ракетные разработки и испытания, опасаясь угрозы с американской стороны. Пхеньян неоднократно заявлял, что КНДР готова межконтинентальной баллистической ракеты, если поступит такой приказ.