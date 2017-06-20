Болгарский президент Румен Радев пригласил Владимира Путина посетить Болгарию с официальным визитом в 2018 году.

«В связи со 140-летием окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и освобождения Болгарии глава государства пригласил своего российского коллегу совершить официальный визит в нашу страну в 2018 году. Президент Путин поблагодарил за приглашение и принял его, о точной дате визита будет объявлено дополнительно», — информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Болгарии.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в процессе диалога была подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, включая энергетическую. Кроме того, стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.