Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму РФ законопроекта о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс, касающихся отсрочки отбывания наказания для больных наркоманией осужденных. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Законопроект, который был одобрен на заседании правительства 8 июня текущего года, расширяет круг лиц, к которым может быть применена статья 821 Уголовного кодекса РФ «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией». В частности, ее действие распространится на людей, больных наркоманией, которым в первый раз назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, незаконным культивированием растений, содержащих наркотические средства, с незаконной выдачей либо подделкой рецептов на получение наркотических средств.

В правительстве полагают, что принятие данного законопроекта повысит эффективность мер по борьбе с наркоманией.