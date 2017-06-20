Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин обвиняет Северную Корею в нарушении прав человека из-за смерти американского студента. Как сообщил прессе во вторник представитель администрации президента Южной Кореи Пак Су Хён, гражданин США содержался в Пхеньяне на протяжении 17 месяцев. Как сообщалось ранее, студент из университета Виргинии Уормбиер был возвращен домой на прошлой неделе в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Он умер в понедельник в США. По информации агентства «РИА Новости», которое цитирует южнокорейское агентство «Рёнхап», администрация президента Южной Кореи требует от Пхеньяна немедленного освобождения южнокорейских и американских граждан, которые ранее также были арестованы в КНДР.