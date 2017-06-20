Следственное управление Следственного комитета РФ по республике Хакасия сообщило о том, что бывший главный врач Республиканской клинической больницы имени Г. Я. Ремишевской и по совместительству депутат горсовета Черногорска Владимир Семенов приговорен к трем годам колонии строгого режима.

Как следует из сообщения Следственного комитета, бывший главврач получил от своего знакомого, представителя АО «Р-Фарм» Александра Гитера в качестве взятки сумму более 500 тысяч рублей. Деньги Семенов взял за покровительство при проведении госзакупок для нужд больницы.

По данным СК РФ, Гитер дал Семенову в 2016 году взятку «в крупном размере на общую сумму 673 тысячи рублей, из которых в виде денег 500 тысяч рублей, а также в виде иного имущества (планшета, телефонов, часов) общей стоимостью 173 тысячи рублей».

По решению суда, Семенова также на два года отстранили от работы без возможности занимать должности на госслужбе и выписали штраф в размере 2,695 млн рублей.