Операция с участием водолазов началась в Питкярантском районе Карелии. Уже десять специалистов со снаряжением ведут поиски подростков, которые перевернулись на лодке в заливе Импилахти Ладожского озера. Еще семь водолазов находятся в пути.

Всего в поисковой операции принимают участие 258 человек, а также 55 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

По-прежнему неизвестна судьба троих подростков. Спасшиеся утверждают, что единственная на борту девушка погибла, однако пока этому нет подтверждений.

Инцидент произошел вечером 19 июня. На лодке находились четверо молодых людей и девушка, всем по 15-16 лет. Молодые люди приехали на озеро отдыхать из города Сортавала.