В Японии 8 июля состоится объявление о помолвке внучки действующего императора Акихито принцессы Мако, сообщает Управление императорского двора.

Несмотря на скоро объявление о помолвке, свадьба может состояться не раньше лета следующего года, так как внучка Акихито принадлежит к императорской семье, что предполагает проведение особой церемонии и наличие многочисленных формальностей при подготовке бракосочетания, передает РИА «Новости».

Мужем принцессы Мако станет Кэй Комуро, с которым она познакомилась во время учебы в университете. Тема помолвки принцессы стала самой обсуждаемой в Японии а мае, когда стало известно об этом событии.

Принцесса Мако является старшей дочерью принца Акисино. Он занимает второе место в списке претендентов на трон, первое же место закреплено за братом императора — принцем Нарухито. Мако не имеет никаких шансов взойти на престол, так как по закону это право передается только по мужской линии. Мако после вступления в брак перестанет быть принцессой и будет исключена из императорской семьи.