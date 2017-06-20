Президент Мексики Энрике Пеньи Ньето открыл 47-ю Генеральную ассамблею Организации американских государств (ОАГ), которая впервые проходит в этой латиноамериканской стране, сообщает ТАСС.

Участники будут обмениваться мнениями по таким темам, как демократия и права человека, правовое государство, безопасность и перспективы развития.

Изначально ОАГ планировала провести заседание для обсуждения венесуэльского кризиса, однако не заручилась согласием Каракаса.