Руководитель украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев обратился к США с просьбой о введении санкций против всех компаний, имеющих отношений к проекту «Северный поток-2». Коболев заявил, что новый газопровод укрепит доминирование «Газпрома» на европейском рынке.

«Мы бы посоветовали как можно скорее распространить санкции на все компании, потенциально вовлеченные в данный проект», — заявил глава компании в интервью The Wall Street Journal.

Коболев сообщил, что видит в создании «Северного потока-2» угрозу для Украины и солидарности Европейского союза. Также он отметил, что газопровод нарушает и интересы США.

«Северный поток-2» должен вступить в строй в конце 2019 года. Он протянется через Балтийское море к берегам Германии, в целом повторяя маршрут первого «Потока.