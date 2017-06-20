Во Владикавказе в результате утечки бытового газа произошел взрыв без возгорания. Сообщение об этом поступило на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Республики в 03:20 мск.

В результате взрыва без горячей воды осталось более 30 многоквартирных домов, сообщили во вторник агентству «Интерфакс-Юг» в Главном управлении МЧС по Северной Осетии.

«Пострадавших нет. Частично разрушено здание котельной, близлежащие жилые дома не пострадали», - сказал представитель МЧС.

Котельная обслуживает более 30 многоквартирных домов. Холодное водоснабжение не нарушено, горячее водоснабжение будет восстановлено к четвергу, отмечает агентство.