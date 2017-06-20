Компания Tesla вплотную приблизилась к заключению соглашения о сборке автомобилей в Китае, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что компания ведет переговоры на этот счет с властями Шанхая. Информация о заключении соответствующей сделки может поступить уже в течение этой недели. Условия уже согласованы сторонами, передает ТАСС.

Проект договора предусматривает создание совместного предприятия (СП) с участием Tesla и минимум одной китайской компании. Данная сделка избавит компанию от необходимости уплаты налога в 25% при продаже автомобилей в Китае. В данный момент продукция Tesla в Китае стоит дороже, чем в США.