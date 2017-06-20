Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще восемь получили ожоги в результате взрыва газовоза на автогазозаправочной станции на побережье Иссык-Куля, сообщает пресс-служба Минздрава Киргизии.

Взрыв в селе Ананьево Иссык-Кульской области произошел накануне вечером при перекачке газа. Пожар удалось потушить через несколько часов.

«Пять человек находятся в отделении реанимации, в основном у них термические ожоги второй степени», — рассказали в ведомстве.