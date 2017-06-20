Власти Аргентины приняли решение о выпуске международных облигаций на долгий срок — на 100 лет. Столь длительный срок размещения является редкостью Общая стоимость ценных бумаг составила $2,75 млрд.

Процентная ставка по ценным бумагам определена в 7,125%, а доходность — в 7,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов Аргентины.

«Мы ближе к нормальным государствам, таким как Бельгия и Мексика, чем к Венесуэле. Как и она, прошлое правительство брало в долг сроком на 5 лет и под 15%», — заявил министр финансов Луис Капуто.

Глава минфина отметил высокий спрос на облигации, объясняя это уверенностью инвесторов по поводу стабилизации аргентинской экономики.

К практике облигаций после долгого перерыва Аргентина вернулась в апреле 2016 года. Тогда правительство выпустило бумаги на $16,5 млрд. В январе были размещены облигации на $7 млрд, на пять и десять лет.