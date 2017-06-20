Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия прекрасно справляется с организацией Кубка конфедераций.

В понедельник Инфантино посетил матч группового этапа турнира между сборными Австралии и Германии (2:3) в Сочи.

«Организация Кубка конфедераций — прекрасная. Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр. На данный момент турнир проходит отлично», — сказал Инфантино.

Ранее президент ФИФА побывал в Санкт-Петербурге, Казани и Москве.

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