В Колумбии похитили двух журналистов из Нидерландов
На северо-востоке Колумбии члены колумбийской леворадикальной организации «Армия национального освобождения» (ELN) похитили двух голландских журналистов, сообщает Reuters со ссылкой на военных.
Во время работы были похищены телевизионный корреспондент Дерк Йоханнес Болти и оператор Еудженио Эрнест Мари, сообщает агентство.
ЧП произошло в городе Эль-Тарра в Северном Сантандере, который находится на границе с Венесуэлой.
В настоящее время военные проводят операцию по поиску журналистов.
ELN является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в Колумбии после Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).