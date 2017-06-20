Президент США Дональд Трамп сегодня примет президента Украины Петра Порошенко, прибывшего с визитом в Вашингтон, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс в первой половине дня ненадолго зайдут в Овальный кабинет, где Трамп в это время будет проводить рабочую встречу с помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Ранее была подтверждена официальная встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.