Около 700 японцев в период с 12 по 18 июня попали в больницы, получив тепловой удар в тяжелой форме. Двое из госпитализированных скончались, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Главного пожарного управления Японии, выполняющего также функцию службы скорой медицинской помощи.

По словам представителя ведомства, некольким десяткам попавших в больницу людей придется провести там больше недели, поскольку их состояние внушает медикам серьезные опасения.

Примерно половину получивших тепловой удар составляют японцы старше 65 лет: для пожилых людей ввиду их состояния здоровья воздействие высоких температур особенно опасно. Кроме того, многие пострадали из-за собственного нежелания включать кондиционеры в жилых помещениях.

В Японии сейчас продолжается сезон дождей, но на большей части территории страны стоит очень жаркая погода, и температура регулярно превышает 30 градусов.

В прошлом году была аналогичная ситуация: от солнечных и тепловых ударов, а также от связанных с погодными факторами сердечных приступов и инсультов в стране были госпитализированы десятки тысяч людей, более ста из них скончались.