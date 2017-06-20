В Забайкальском крае за стуки площадь лесных пожаров снизилась с 9,5 до 9,2 тыс. гектаров, за сутки потушены два пожара площадью 306 гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

В понедельник утром в крае сгорели 9,5 гектаров леса. Ведомство сообщает, что основной причиной всех пожаров в Забайкалье является человеческий фактор. Кроме этого, пожары возникают из-за так называемых сухих гроз, передает РИА «Новости».

В сообщении отмечено, что пожары не несут угрозы населенным пунктам. В их тушении в настоящий момент задействованы 144 человека и 12 единиц техники. Мониторинг ведут пять воздушных судов.

«По состоянию на 08.00 20 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует один лесной пожар в Акшинском районе близ населенного пункта Нарасун на общей площади 1750 гектаров», — сообщает ведомство.

Кроме этого, два лесных пожара локализованы в Красночикойском и Кыринском районах близ населенных пунктов Шонуй, Ульхун-Партия. Площадь этоих возгораний составила 7509 гектаров.