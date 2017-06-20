Итальянский модельер Карла Фенди, многие годы игравшая одну из ключевых ролей в стратегии развития всемирно известной группы Fendi, скончалась поздно вечером в понедельник в Риме на 81-м году жизни.

Компания была основана в 1918 году Аделью Касагранде как магазин кожи и меха в Риме. В 1925 году Адель вышла замуж за Эдуардо Фенди, и они приняли решение сменить название на Fendi.

В деятельности компании принимали активное участие все пять дочерей четы Фенди. Паола стала экспертом по выделке меха, Анна — дизайнером, Франка — специалистом по связям с общественностью, Альда стала коммерческим директором бренда, а Карла занималась всеми текущими делами компании, в частности, продвижением бренда на зарубежных рынках.

Ключевую роль в истории компании сыграло приглашение к сотрудничеству молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда. Именно он придумал для Дома знаменитый логотип Fendi.

Благодаря усилиям сестер Фенди и Лагерфельда дом моды Fendi в 1980-е годы превратился в одного из мировых лидеров в области создания модной одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии.

В 1999 году группа вошла в состав холдинга LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy S.A), и сестры Фенди утратили свою руководящую роль в компании.

После этого Карла Фенди занялась поддержкой различных начинаний в области культуры и искусства. В 2007 году на основала Фонд Карлы Фенди, целью которого стало развитие художественных традиций в искусстве, литературе, моде и кино.