Группу поиска детей с перевернувшейся на Ладожском озере лодки усилили водолазы и второй вертолет, говорится в сообщении на сайте главка МЧС России по Карелии.

Ранее к поискам детей уже были привлечены 123 человека и 27 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

В понедельник лодка с пятью подростками 15–17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере.

По предварительным данным, двоим удалось спастись, судьба троих неизвестна.