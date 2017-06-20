В результате обстрела боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана военного конвоя на востоке страны погиб один военный, шесть человек пострадали, сообщил источник в турецком генштабе.

Как сообщает Anadolu, военный конвой двигался из района Чукурджа в провинцию Ван. Боевики РПК применили ракетные установки, длинноствольное оружие, сообщает РИА «Новости».

Пострадавшие военные были направлены в ближайший госпиталь. С июля 2015 года, когда в стране возобновился конфликт с РПК, от действий курдских повстанцев погибли более 900 турецких военных и свыше 300 мирных жителей. Власти страны за этот период нейтрализовали более 10 тыс. боевиков РПК.