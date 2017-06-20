Сотрудники управления МЧС по Амурской области предупредили местных жителей об опасностях, которые сулит надвигающаяся на регион жаркая погода — до 38 градусов выше нуля.

«Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет дискомфорт здоровью и самочувствию человека», — говорится в сообщении на официальном сайте областного ГУ МЧС.

Жара установится в регионе в период с 22 по 26 июня, то есть с четверга этой недели по понедельник следующей. Воздух в эти дни будет прогреваться до 33–38 градусов выше нуля. Поскольку жаркий период выпадает и на выходные, МЧС предупреждает жителей Амурской области об опасности длительного пребывания на солнце, особенно без головного убора, и неконтролируемого загара без применения защитных средств.

Кроме того, спасатели советуют пить побольше воды и не пренебрегать солью, которая усиленно выводится из организма вместе с потом, по возможности выбирать светлую одежду и избегать употребления спиртных напитков.

Главам местных муниципалитетов, ведомств, начальникам объектов жизнеобеспечения и экономики МЧС рекомендовало принять профилактические меры для предотвращения возможных кризисных ситуаций, связанных с жаркой погодой.