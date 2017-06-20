Республиканское руководство Палаты представителей Конгресса США направило законопроект об ужесточении режима односторонних санкций в отношении РФ на экспертизу в профильный комитет - по иностранным делам. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство The Associated Press.

После того как документ будет изучен, фракция большинства «определит путь вперед» законопроекта, заявила пресс-секретарь спикера нижней палаты Пола Райана, Эшли Стронг.

Планируется ли внесение в документ поправок, Стронг не уточнила.

Если же Палата представителей примет отличающуюся от одобренной Сенатом версию законопроекта, то оба документа затем нужно будет «приводить к общему знаменателю» в согласительной комиссии.

Старший демократ в комитете по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) выразил тревогу по поводу того, что действия республиканцев могут обернуться ослаблением ограничительных мер по отношению к РФ, заложенных в документ, сообщает ТАСС.

Верхняя палата Конгресса в четверг подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых антироссийских санкций.

Законодатели хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим — для этого нужно будет получить одобрение конгресса. Президенту США дается право вводить ограничения против лиц, вкладывающих крупные суммы (от 1 млн долларов и более) в строительство Россией трубопроводов для экспорта энергоресурсов.

Кроме того, главу администрации США хотят обязать ставить в известность законодателей о том, изменила Россия или нет свою политику на ряде направлений, в том числе в отношении Украины и Сирии.

Законопроект предполагает, что только после получения таких материалов из Белого дома Конгресс в течение 30 дней самостоятельно примет решение о том, следует или нет смягчать антироссийские санкции.