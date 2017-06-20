Сотрудники Владивостокской таможни в ходе проведения радиационного контроля выявили опасный для людей автомобиль Nissan Leaf, который везли по морю из Японии с целью последующей продажи в России.

«Было установлено, что причиной повышенного уровня радиации на автомобиле является наличие бета-активных частиц, в среднем около 40 част*мин/см²», — говорится в сообщении на сайте Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

Таможенники передали информацию о радиоактивной машине на санитарно-карантинный пункт Владивостокского морского порта (подразделение Роспотребнадзора), и после разбирательств «Ниссан» оставили на борту судна, которое привезло его в Россию. На таможенную территорию РФ товар с такими показателями радиоактивности ввозить запрещено, поэтому теперь его вывезут обратно в Японию.

Несмотря на то, что после аварии на японской атомной станции Фукусима-1 прошло уже шесть лет, оттуда в Россию продолжают поступать радиоактивные товары — преимущественно транспортные средства. С начала нынешнего года таможня Владивостока выявила пять таких автомобилей, а в общей сложности с 2011 года — 875 зараженных радиацией товаров из Японии.